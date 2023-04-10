TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde ücretsiz biçki, dikiş, mefruşat kursu yeni dönem kayıtlarının alınmaya başlandığını belirtti.

Son başvuru tarihinin 17 Nisan olan kursa katılmak isteyenlerin başvurabileceğini ifade eden Yüksel ''Her yıl açtığımız meslek edindirme kurslarımız ile Ergene’de yaşayan vatandaşlarımızın yeni meslekler öğrenmelerini sağlıyoruz. Biz sadece alt yapı, yol, kanal, park yapmıyoruz. Biz insanımızın doğumundan, ölümüne kadar her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

- Ergene Belediyesi Meclisi toplandı

Ergene Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında bir araya geldi.



Ulaş hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.



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