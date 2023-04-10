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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda encümen üyeliklerine Oya Asıl Güney, Engin Akın ve Hatice Temel seçildi. Ardından, komisyonlara üye seçimi gerçekleştirildi.

Kadro derece ve unvan değişiklikleri konusunun görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

- Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü

Ergene ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Demokrasi Meydanında düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Barış Gökçearslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, törende, 178 yıl önce kurulan polis teşkilatının mazisinin kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatının bugünde aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevini yerine getirdiğini belirten Yüksel, "Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden cansiperane çalışan fedakar polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Süleyman Rüzgar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile emniyet personeli katıldı.

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