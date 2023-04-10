Tekirdağ'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kalfaoğlu idaresindeki 59 PM 658 plakalı otomobil ile Hüseyin Özsoy yönetimindeki 59 ABH 842 plakalı araç, Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sağlık ekiplerinin kaza yerine geç geldiğini iddia eden çevredekiler, duruma tepki gösterdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.