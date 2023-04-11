Tekirdağ'da akademisyen ve din görevlileri için iftar düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde görev yapan akademisyen ve din görevlileriyle iftarda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen iftar programında Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, fakülte öğretim üyeleri, il ve ilçe müftüleri, Diyanet Eğitim Merkezi yönetici, personeli ve cami görevlileriyle iftar yaptı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, ramazanın yüksek manevi duygular içerisinde Allah'a sığınılan bin aydan daha hayırlı bir ay olduğunu belirtti.

Ramazanın toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade eden Albayrak, "Dini konularda halkımızı en iyi şekilde bilgilendiren din görevlilerimiz, halkımızın birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Ramazan ayı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmek istedik. Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermemize zemin hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar programı düzenleyen Albayrak ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.





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