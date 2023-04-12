Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin, basın mensuplarıyla iftar yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Rektör Şahin, iftar öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti.

İftarın ardından Şahin, basın mensuplarına üniversitedeki yatırım, tesisleşme, kaydedilen başarılar, akreditasyon, uluslararası değişim programları, eğitim ve öğretim hayatı ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürel Pekkan, Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Tozkır, basın mensuplarının sorularını cevapladı.





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