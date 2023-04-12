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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri tasarladıkları robotla dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

AA

Lise öğrencileri tasarladıkları robotla dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da düzenlenen "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası"nda tasarladıkları robotla ikinci olan Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencileri, dünya şampiyonasında dereceye girmek istiyor.

Lisenin robotik takımı geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada elde ettikleri ikincilikle 25-27 Nisan'da ABD'de düzenlenecek VEX Robotics World Championship'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ABD'de 800 takımın yarışacağı şampiyonada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek isteyen öğrenciler, çalışmalarını okulun kodlama atölyesinde sürdürüyor.

Bilgisayar öğretmeni Sedat Eren, gazetecilere, öğrencilerin yaptıkları robotla geçen yıl Türkiye şampiyonu olduklarını anımsattı.

Robotu geliştirme ve yarışmaya hazırlama sürecinde her şeyi kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten Eren, "Geçen yıl birinci olmuştuk. Bu yıl yine hazırlıklarımızı yaptık. İlk önce öğrencilerimiz robotun 3 boyutlu tasarımını yaptı. Çeşitli işlemlerin ardından robotu oluşturdular. Sonra kodlama ekibimiz robotun programlamasını yaptı. Çünkü farklı çalışan bir sistem var bu yıl. Uzun süren çalışmaları oldu. Türkiye şampiyonasında finale yükseldik ama finalde kaybettik. Finalde kaybetsek de ülkemizi Amerika'da temsil edecek 4 takımdan biri olmayı başardık." dedi.

Eren, dünya şampiyonasında 50 ülkeden 800 takım içerisinde Türkiye için başarı elde etmek istediklerini dile getirdi.

Takımda yer alan Elanur Has da robotu tamamen kendilerinin tasarladığını aktardı.

Has, Türkiye şampiyonasında elde ettikleri derecenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bu robotun yapılmasında çok büyük bir emek söz konusu. Türkiye şampiyonasında ikinci olarak emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Amerika'da ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Umarım bir başarı elde edebiliriz." diye konuştu.

Öğrencilerden Bora Saltık ise ABD'den dereceyle dönmek için çalıştıklarını anlatarak, "Bu tür yarışmalar bizim için çok faydalı oluyor. Yarışmalar öğrencilere çok şeyler katıyor." ifadelerini kullandı.


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