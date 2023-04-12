Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Trakya'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Duyduğumuza göre eğer Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa İçişleri Bakanlığını İYİ Parti istiyormuş. Sayın İdris Naim Şahin'i İçişleri Bakanı atamayı mı düşünüyorsunuz Meral Hanım?" dedi.

Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Trakya programına Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden başladı.

Atatürk Meydanı'nda partililerince karşılanan Özdağ, konuşmasında, Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında "sığınmacı sorunu"nun geldiğini söyledi.

Parti programlarında sığınmacıları ülkelerine göndermenin bulunduğunu hatırlatan Özdağ gerekirse sığınmacıları zorla ülkelerine göndereceklerini ifade etti.

Esnaf ziyareti sonrası Çerkezköy ilçesine geçen Özdağ, Atatürk Caddesi'nde iş yerlerini gezdi, partisinin düzensiz göçmen politikalarını anlattı.

Ardından Özdağ, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde de ziyaretlerde bulundu.

Lüleburgaz Balkan Yarımadası Göçmenler Derneği'ni ziyaret eden Özdağ, daha sonra Lüleburgaz Spor Kulübü yönetimi ve Muhtarlar Derneği'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı da makamında ziyaret eden Özdağ ilçe hakkında bilgi aldı.

Programlara Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de katıldı.

- Özdağ ve beraberindekilerin Edirne ziyaretleri

Özdağ, Öz ve partililer, ziyaret ettikleri Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanı Selahattin Pınar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Selimiye Meydanı'nda kendisini kamerayla görüntüleyen sivil polise "Merhaba Süleyman" diyen Özdağ, Saraçlar Caddesi'nde esnafı da ziyaret ederek işlerin durumunu sordu.

Esnaf ziyaretinde, sığınmacıları gönderecek tek partinin Zafer Partisi olduğunu belirten Özdağ seçimlerde Ata İttifakı'na oy istedi.

Özdağ, Tahmis Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP ve İYİ Parti'nin listelerinde çok sayıda eski AK Partilinin olduğunu belirterek "Şimdi buradan kamuoyuna sormak istiyorum ve kamuoyu önünde inşallah Meral Akşener de cevaplandırır bu sorumu. Duyduğumuza göre eğer Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa İçişleri Bakanlığını İYİ Parti istiyormuş. Sayın İdris Naim Şahin'i İçişleri Bakanı atamayı mı düşünüyorsunuz Meral Hanım?" ifadesini kullandı.

Özdağ şunları kaydetti:

"Tekrar ediyorum, İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra adayınız, eski İçişleri Bakanı'nı İYİ Parti'nin İçişleri Bakanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine mi yollayacaksınız? Eğer bunu düşünüyorsanız size hatırlatayım. Meclis tutanaklarına ve FETÖ komisyonu raporlarına geçmiş bir husustur ki FETÖ örgütlenmesi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde bütün kaymakamları ve bütün ilçe emniyet müdürlerini kapsayacak şekilde İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı sırasında yayılmıştı. Evet buradan yine bütün İYİ Parti'ye gönül vermiş Türk milliyetçilerine de sesleniyorum, değerli arkadaşlar, İdris Naim Şahin'i tekrar İçişleri Bakanı yapmak için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk zamanında sizlerle? Veya İstanbul'da 2'nci sıra Andımız'dan rahatsızlık duyduğunu utanmadan söyleyen Ensarioğlu'nu aday göstermek için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk?"

"PKK ile müzakerelere oturacağını söylemiş Meral Akşener." diyen Özdağ, "PKK ile müzakere için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk? Sizler İYİ Parti'ye onun için mi oy veriyorsunuz? Aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sormak istiyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Mustafa Balbay yargılandı ve hapiste yıllarca tutuldu, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sonra milletvekili olan Tuncay Özkan yargılandı, içeride tutuldu. Onları içeri atan, içeride tutan Adalet Bakanı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı." şeklinde konuştu.





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