Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lee, Vali Vekili Peker'i ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo-sung Lee, Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Lee, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Daha sonra Vali Vekili Peker, Lee ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

Başkonsolos Lee'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Peker, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.

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