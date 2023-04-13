Tekirdağ'da evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir şüphelinin evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İ.K'nin evinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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