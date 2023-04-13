Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, Meclis üyeleriyle iftarda buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iftarda Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar programı belediye hizmet binasında düzenlendi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Kadir Albayrak, sevgi, dostluk ve kardeşlik ikliminde bir arada olduklarını belirtti.
Belediye Meclisi'nde hep birlikte önemli kararlara imza attıklarını aktaran Albayrak, "Tekirdağ halkına sizlerle birlikte hizmet vermekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Yine aynı azim ve kararlılık içerisinde güzel Tekirdağ'ımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.