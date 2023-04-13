Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve emniyet mensupları şehit mezarlığını ziyaret edip dua okudu.

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