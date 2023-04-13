Şarköy'de "Polis Haftası" dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede düzenlenen turnuvada, büyüklerde Hakan Kavruk, küçük erkelerde Mehmet Ali Topçu, küçük kızlarda Devrim Topçu, miniklerde Demir Alp Tanrıverdi birinci oldu.



Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem tarafından verildi.

İlçede hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.





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