Tekirdağ'da depremzede öğrenciler için iftar programı düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Tekirdağ'a gelen depremzede öğrenciler için iftar düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde, ilçedeki depremzede öğrenciler iftarda bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti.

İftara, Milli Eğitim şube müdürleri Necati Koç ve Melek Temel ile Süleymanpaşa Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Kapoğlu da katıldı.

Programda, mukabelenin hatim duası yapıldıktan sonra, hafız öğrencilerine katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.





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