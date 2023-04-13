Hayrabolu'da Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürü Sezer Bilgin, belediye bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Mehmet İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin, mahalle muhtarları ve emniyet mensupları katıldı.

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