Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüpheliler K.K. ve S.K'yi durdurdu.

Şüphelilerin elinde bulunan poşette 110 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 615 lira ele geçirildi. K.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde 3 adrese düzenledikleri operasyonda da 7,5 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Operasyonda B.G, G.B. ve G.A. gözaltına alındı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.