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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında, kültür sanat alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ve NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçede gerçekleştirilecek kültür ve sanat etkinlikleri ile bu alanda yürütülecek bilimsel çalışmalar başta olmak üzere koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Öztürk, yaptığı açıklamada, her yıl ocak ayının ilk iki haftasında belediye ve üniversite tarafından görevlendirilecek ekiplerden oluşacak komisyonun, yıl içerisinde düzenlenecek kültürel etkinlikleri planlayacağını söyledi.

Protokolün Çorlu için önemli bir adım olduğunu belirten Öztürk, "Protokol ile Çorlu Belediyesi sınırları içinde kültür merkezleri, konser salonları, açık gösteri alanları, tarihi, kültürel ve turistik yerler ile buralarda düzenlenecek etkinliklerin şölen ve festivale dönüştürülmesi planlanıyor." dedi.



- Ergene'de halk ekmek fabrikası pide de üretiyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe halkı için ucuz, kaliteli ve hijyenik ortamda ekmek ürettiklerini söyledi.

Belediye Halk Ekmek Fabrikası'nda aynı kalitede ramazan pidesi de ürettiklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:



"Ülkemizin içinden geçtiği bu ekonomik zorlu süreçte Ergene Belediyemiz sosyal belediyecilik alanında birçok konuda olduğu gibi halk ekmekte de öne çıkmış durumda. 14 yıldır Ergene halkımıza kaliteli ve ucuz ekmek üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halk ekmek fabrikamızda üretilen pideler iftar saatine yakın bir zamanda belediyemize ait büfelerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırılacak."





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