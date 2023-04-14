Şarköy'de "Polis Haftası" dolayısıyla atletizm yarışması düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" dolayısıyla atletizm yarışması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçe merkezi ile balıkçı barınağı arasındaki kumsalda düzenlenen yarışmaya 4 kategoride 87 öğrenci katıldı.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Şarköy Emniyet Müdürü Bilal Erdem, komiserler Akın Şahbaz, Enez Çakıcı ve Özcan Aslan tarafından verildi.



Erdem, yarışmaya katılan öğrenciler ile onlara destek veren öğretmenlerine teşekkür etti.





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