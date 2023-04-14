GÜNCELLEME - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri örgütün sözde sorumlularından olan 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A.S, A.A, M.D. ve H.R. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrolle salıverildi.



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