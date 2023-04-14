Çerkezköy'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde devriye esnasında şüpheli M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.









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