Tekirdağlı okçular Türkiye şampiyonasından madalya ile döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye şampiyonasında 3 madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı ve 21 yaş altı kategorilerinde Antalya'da düzenlenen Türkiye Olimpik Okçuluk Şampiyonası'na kulüp adına Beyza Duru Çelik ve Cem Denli katıldı.

Çelik, 21 yaş altı kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu, Denli ise 18 yaş altında Türkiye üçüncülüğü ve beşincilik elde etti.

Madalya alan sporcular şampiyonanın ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti.

Okçuluk antrenörü Aysel Babagür'ün de yer aldığı ziyarette, Yüksel'le bir süre sohbet eden sporcular, spora verdiği destekten ötürü kendisine teşekkür etti.

Yüksel, Süleymanpaşa'nın gençlerine her el uzattıklarında, her destek verdiklerinde onların bu desteklere madalyalarla, derecelerle karşılık verdiklerini aktararak, başarılı sporcuları tebrik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.