Tekirdağ Vali Vekili Peker, Şarköy'de iftara katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Şarköy ilçesinde düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Peker, Çınarlı Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen iftarda mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Peker, iftar öncesi mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.

İlçe Müftüsü Ramazan Tekin'in duasının ardından program sona erdi.

İftara, Vali Vekili Peker'in eşi Funda Peker, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, ilçe protokolü, Çınarlı Mahalle Muhtarı Coşkun Tekin ve mahalle sakinleri katıldı.

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