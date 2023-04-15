Tekirdağ'da çocuklar aileleriyle pedal çevirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında çocuklar aileleriyle bisiklet sürdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar, sahil dolgu alanında bir araya geldi.

Hafta kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 kişi katıldı.

Sahil dolgu alanı ve Hükümet Caddesi boyunca çocuklar aileleriyle birlikte pedala bastı.

Öte yandan Tekirdağ Motosiklet Derneği üyesi 40 motosikletli de Hükümet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda tur attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin bisiklet tutkunları için anlamlı olduğunu söyledi.

Kent turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Limon, "Kentte çok sayıda bisiklet tutkunu var. Bu tür etkinlikler onlar için hem spor oluyor hem de kentte bir farkındalık oluşuyor. Hem sağlık için hem de turizm için pedal çevirmeye devam ediyoruz." dedi.

Sercan Bıçakçı da oğluyla etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Sporun her yaşta insanın hayatında olması gerektiğini belirten Bıçakçı, "Bu tür etkinliklere bütün Tekirdağlıların katılmasını bekliyoruz. Küçük yaşlardan itibaren insanların bu tür aktivitelere alışması gerekiyor. Bu devamlılık açışından önemli. O yüzden ben de oğlumla etkinliğe katıldım." diye konuştu.

Toprak Bıçakçı da bisiklet sürmenin hem spor hem de kendisi için eğlence olduğunu dile getirdi.





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