Tekirdağlı balıkçıların ağ mesaisi başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, av sezonunun bugün bitmesi nedeniyle teknelerini liman ve barınaklara çekti.

Balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "vira bismillah" diyebilmek için tekne ve ağ tamirine başladı. Bugünden itibaren balıkçılar, günlük mesailerine ağlarını onararak devam edecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, balıkçıların av mesaisinin bittiğini, ağ mesaisinin başladığını söyledi.

Sezonun balıkçılar için verimli başladığını anımsatan Pehlivanoğlu, "Geçen yıl eylülde sezon palamut bereketiyle başladı. Balıkçıların çoğu faaliyetlerini sezon başında Karadeniz'de sürdürdü. Karadeniz'de bol miktarda palamut olunca Tekirdağlı balıkçılar orada avcılık yaptı. Vatandaşlarımız da o sürede uygun fiyata balık yedi." dedi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların yeni sezon için şimdiden hazırlıklara başlayarak, tekrar umutla denize açılacakları günü bekleyeceğini aktardı.

Gelecek sezon için lüferin bol olmasının beklendiğini belirten Pehlivanoğlu, "Tecrübeli balıkçılarımız bu yıl eylülün lüfer ayı olacağını söylüyor. Av yasağı büyük gırgır tekneleri için başladı. 12 metrenin altındaki tekneler avcılığa devam edecek. Bu arkadaşlarımız da istavrit, menekşe, tekir ve sardalya tutarak faaliyetlerine devam edecek. Gırgır tekneleri de bakımlarını sürdürerek eylülü bekleyecek." diye konuştu.

Balıkçı İdris Şeremet de yeni sezonda yeni umutlar için şimdiden ağ ve tekne bakımlarını yapmaya başladıklarını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.