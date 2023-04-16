Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde acil durum tatbikatı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olası afet senaryolarına karşı "acil durum tatbikatı" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde belediye hizmet binasında, TESKİ çalışanları, belediye şirketlerinin iş sağlığı ve güvenliği ekipleri, İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans hizmetleri işbirliğinde acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği farklı katlarda yaralanan dört ayrı çalışana belediye bünyesindeki işyeri hekimi, işyeri hemşiresi, acil tıp teknisyeni ve ilkyardım ekipleri tarafından müdahale yapıldı, yaklaşık 1100 çalışanın tahliyesi sağlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, deprem ve olası bir afete karşı hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

Yapılan tatbikatlarla can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaç edindiklerini belirten Albayrak, "Tekirdağ deprem bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle hem olası bir deprem anında yapılacaklar, hem öncesinde alınacak önlemlere hem de olası bir afet sonrasında yapılacaklara çok önem veriyoruz. Belediye olarak olası bir afet karşısında yapmamız gerekenleri gerçekleştirdiğimiz tatbikatla uyguladık. Afet anında ve sonrasındaki bina tahliyesinde yapılacakları mevzuata uygun biçimde gerçekleştirdik. Bu tür çalışmalar afetlerde yapmamız gerekenleri daha seri ve soğukkanlı uygulayabilmemiz için son derece önemli."ifadelerini kullandı.





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