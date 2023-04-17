TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mümin Şahin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törenle Rektörlük mazbatasını aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Rektörlük mazbatası, Şahin'e, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.
Rektör Şahin, kendisini göreve yeniden layık gören Cumhurbaşkanı başta olmak üzere YÖK Başkanı Özvar ile desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise Şahin'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
- Engelli vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
Tekirdağ Müftülüğünce engelli vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre İsmail İpek Konferans Salonu'nda "2023 ramazan ve zekat iyilik buluşmaları" kapsamında engelli vatandaşlarla iftar açıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Müftüsü Mustafa Soykök, gönül sofrasında engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.