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Tekirdağ'da kentin eski yeni hallerinin kıyaslandığı fotoğraf sergisi açıldı

AA

Tekirdağ'da kentin eski yeni hallerinin kıyaslandığı fotoğraf sergisi açıldı

TEKİRDAĞ (AA) -Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, "Eski - Yeni Tekirdağ" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, 39 fotoğraf yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir çalışma ortaya konduğunu ifade etti.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) Başkanı Güven Çelik ise 3 aylık yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Yanyana getirilen karelerin son derece anlamlı olduğunu aktaran Çelik, "Tekirdağ'ımızın eski ve yeni fotoğraflarından oluşan güzel karelerimiz var. Üyelerimiz 3 ay çok çalıştı. Fotoğrafların birebir aynısı aynı açılardan çekildi. Bazı fotoğraflar eskiden minareler üzerinden çekilirken, şuanda dronlar ile aynı açıları çok net şekilde yakaladık. Güzel bir sergi oldu."diye konuştu.

Sergi, 24 Nisan'a kadar gezilebilir.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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