Tekirdağ'da el sanatları sergisi açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılanlar tarafından üretilen el sanatı örneklerinin yer aldığı sergi açıldı.

Tezhip, çini, seramik, makrome, Karacakılavuz dokuması, resim ve heykel kurslarına katılanların bir yıl boyunca yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, açılışta yaptığı konuşmada, ürünlerin ortaya çıkarılmasında emeği olan kursiyerlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da kadınların yaptığı çalışmalar sonucu hepsi birbirinden güzel eserler ortaya çıktığını dile getirdi.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Bir program kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da sergideki ürünleri inceleyerek, kursiyerlerle sohbet etti.

Sergi 25 Nisan'a kadar gezilebilir.





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