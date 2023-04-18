Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, evinde gençlerle iftar yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, evinde gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Albayrak, üniversite öğrencisi Kübra Göçmez, Saray Genç Romanlar Derneği Temsilcisi Onay Demir, erkek kuaförü Koray Akarsu ve genç ev hanımı Şengül Coşkun'u evinde ağırladı.

Albayrak'ın eşi Gülseren Albayrak da gençler için yemek hazırladı.

Gençlerle birlikte orucunu açan Albayrak, gençlerin talep ve önerilerini dinledi, belediyeciliğe yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Albayrak, gençlere belediyenin projeleri hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak davetlerine icabet eden gençlere teşekkür etti.





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