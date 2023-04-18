Trakya'da leylek yuvalarının bahar bakımı termal kameralı dronla yapılıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) göçle bölgeye gelen leyleklerin yuvalarının bahar bakımlarını "termal kameralı dron" yardımıyla gerçekleştiriyor.



TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı dron aracılığıyla yapan kurum, teknolojik altyapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeye gelecek leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

Ekipler, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisi sunmanın yanında çevreye duyarlı sürdürülebilir sosyal projelerle de desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya'da bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren TREDAŞ, leylek yuvalarının bakım çalışmalarını teknolojik altyapı kullanarak, termal kameralı dron aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Ekipler, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarını yaparak tekrar yerlerine yerleştiriyor.









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