Tekirdağ'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dursun Sezen (54) idaresindeki 34 EZM 458 plakalı otomobil, Yörükler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürücü Sezen olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki F.A. ve A.D. yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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