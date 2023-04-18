Trakya'da yerli ayçiçeği tohumunun kullanımı yaygınlaştırılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından hayata geçirilen "Trakya'nın Günebakan Yüzü" projesi ile Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu kullanımının yaygınlaştırılacağı bildirildi.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ajans ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Tarım ve Orman müdürlükleri arasında protokol imzalandı.

TRAKYAKA toplantı salonunda yapılan imza törenine TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Tarım Orman Müdürü Oktay Öcal, Edirne Tarım Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Kırklareli Tarım Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına İbrahim Yılmaz, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ve Trakya Tohum A.Ş. yetkilileri katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, protokolün, Trakya'da bitkisel üretimde stratejik ürünlerin artırılması amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğinin desteklenmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımının sağlanması ve yerel potansiyelin harekete geçirilerek çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi, kırsalda yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik kalkınmasının sağlanması için hazırlanan ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsadığını belirtti.

"Trakya'nın Günebakan Yüzü" projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile çalışacaklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ebeveyn hatları TAGEM tarafından geliştirilmiş Türkiye'de ıslah ve tescil edilmiş yerli ve milli çeşitlerden SUN2259 ve TR2242 olan yerli ve milli tohumların kullanımının destekleyeceğiz. Projenin bütçesi yüzde 60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 30'u ajans ve yüzde 10'u çiftçi katkısı ile toplam 3 milyon 332 bin lira olacak. Projeden yararlanmak isteyen çiftçilerin belirlenmesi, çiftçi katkı paylarının toplanması, projenin uygulanacağı parsellerin belirlenerek ekimden hasada kadar tüm kontrol ve denetim iş ve işlemlerin takip edilmesi Tarım Orman İl Müdürlüklerimizin sorumluluğunda olacak. Biz de kurum olarak projenin toplam bütçesinin yüzde 30'unu karşılayacağız ve ekimi yapılan tarım parsellerinde tohum üretici firmalar ve il müdürlükleri ile tarla günü, hasat günü gibi farklı etkinliklerde yerel ve ulusal basında açıklama ve bilgilendirme çalışmaları, projenin görünürlüğü adına etkinlikler, etkinliklerde maddi manevi destek katkısı vereceğiz."





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