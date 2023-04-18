Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte akşam üzeri başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak zaman zaman ilçelerde de etkisini gösteriyor.

Şarköy ilçesinde de öğleden sonra başlayan kısa süreli dolu, yerini sağanağa bıraktı. İlçe genelinde yağış nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.





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