Tekirdağ NKÜ ve Çorlu Belediyesi arasında protokol imzalandı

15 dakikada yok olan şehirden geriye bunlar kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Çorlu Belediyesi arasında kültür sanat etkinliklerinde iş birliği yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, belediyede gerçekleşen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ve Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk protokol imzaladı.

Protokol ile paydaşların sosyal ve kültürel çalışmaları kapsamında yapılacak etkinliklerdeki iş birliğinin esaslarının belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

İmza töreninde üniversitenin Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Arda Göksu ve Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Doğan da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.