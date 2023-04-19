Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının avladığı balıklar tezgahları süslüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, Tekirdağ'da taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.

Sezonun bitmesinin ardından büyük teknelerde bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Yasağın dışında kalan küçük tekneler ise Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.

Kentte tezgahları küçük teknelerle avlanan taze balıklar süslüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin denize ağ atmaya devam ettiğini söyledi.

Yeni yılda balıkçılar için durgun bir sezon yaşandığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçılar sezona palamut ile başladı. Karadeniz'de bol palamut olduğu için Tekirdağlı balıkçılar bir süre orada avlandı. Palamutla 1-2 ay balıkçının yüzü güldü. Yeni yılda beklendiği gibi bol balık olmadı. 15 Nisan'dan sonra da büyük tekneler için av yasağı başladı." dedi.

Pehlivanoğlu, büyük gırgır teknelerinin limanlara demirlediğini belirterek, "Küçük tekne balıkçıları ise tezgahların taze balık ihtiyacını karşılamak için mesaisini sürdürecek. Vatandaşlarımız da 'yasak başladı artık balık olmayacak' diye yanlış algı oluşabiliyor. Balık avcılığı devam ediyor, tamamen yasak yok." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da küçük tekne balıkçılarının avladığı balıkların tezgahları süslediğini aktardı.

Tezgahlarda her zaman taze balık olduğunu anlatan Erol, "Şu anda istavrit ve mezgit çıkıyor. Yakında menekşe mevsimi başlayacak, sardalya olacak. Bunlar ağlara takılan ve daha çok tercih edilen balıklar. Halkımız taze balık tüketmeye devam edecek." dedi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.