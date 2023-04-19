Tekirdağ'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

1,5 yıl erkek gibi yaşadı, intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Vekili Kaan Peker başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikte yapılan toplantıda İŞKUR Müdürü Yaşar Esen 2023 yılı çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve bağlı hizmet merkezlerince yürütülen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programların denetimleri ile ilgili olarak, denetim kurulları tarafından oluşturulan denetim kurulu raporları hakkında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'na bilgi verildi.

Depremzede vatandaşlara, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyesi kurumlar tarafından verilen hizmetler katılımcılara anlatıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ve kurul üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.