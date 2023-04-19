Pelikanlar Şarköy'de güzel görüntü oluşturdu

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy'de görülen pelikanlar ilçe sakinlerince ilgiyle izlendi.

Göç eden pelikanlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.



İlçe sakinleri pelikan sürüsünü ilgiyle izledi ve cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre gökyüzünde görülen pelikanlar, daha sonra gözden kayboldu.









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