Çorlu'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.



Reşadiye Mahallesi'nde Ş.A. yönetimindeki 06 CUC 267 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.S'ye (14) çarptı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ş.A. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.













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