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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Çorlu Belediyesi arasında kültür sanat etkinliklerinde iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Çorlu Belediyesi'nde yapılan törenle protokolü NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan ve Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk imzaladı.

Yapılacak çalışmalarda, paydaşların sosyal ve kültürel etkinliklerde iş birliği ile ulusal ve uluslararası projelerin yapılması hedefleniyor.

- Avukatlar iftarda bir araya geldi

Tekirdağ Barosu tarafından bir restoranda düzenlenen programda, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, meslektaşlarıyla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekirdağ Barosu'nun avukatlar arasında dayanışmayı pekiştirmek ve güçlendirmek istediğini aktaran Gürcün, bu yönde etkinlikler yapmaya özen göstereceklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından okunan dua ile birlikte oruçlar açıldı.

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Büngül, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Recep Erbay, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve çok sayıda avukat katıldı.

- Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel esnaf ziyareti yaptı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, Altınova Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde esnafları ziyaret etti.

Ziyaretlerinde vatandaşların isteklerini dinleyen Yüksel, vatandaşlarla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdi.



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