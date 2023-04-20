Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.T'nin uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, K.T'yi Kızılpınar Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, 18 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

- Süleymanpaşa'da uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üstünde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kumbağ Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, şüphe üzerine ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan H.T'nin üst aramasında 21 gram metamfetamin, hassas terazi ele geçirildi.

H.T gözaltına alındı.

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