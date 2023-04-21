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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Ramazan Bayramı mesajı

AA

Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker'den Ramazan Bayramı mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Peker, mesajında, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların milli, insani ve dini değerlerin ve bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, sevgi, saygı ile hoşgörünün arttığı ve toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Peker, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta 11 vilayetimizi etkileyen depremler sebebi ile bu Ramazan Bayramımızı biraz buruk geçirmekteyiz. Depremlerde binlerce vatandaşımız etkilendi. Binlerce vatandaşımız, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Vatandaşlarımız bir çok ilde misafir edilmekte. İlimizde de 14 bin 937 depremzede vatandaşımızı ağırlamaktayız. Devletimiz ve milletimiz, depremzede vatandaşlarımızın acılarını dindirmek ve yaralarını sarmak için gerekli çalışmaları yapıyor.

Depremzede vatandaşlarımızı bayramda da unutamayarak, onların yanlarında olup daha güzel bir bayram geçirmelerine vesile olalım. Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de siz değerli Tekirdağlı vatandaşlarımızın, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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