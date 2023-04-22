Tekirdağ Vali Vekili Peker'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Peker, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 103'üncü yılını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TBMM'nin kurulduğu günün bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı dönüm noktalarından biri olduğunu aktaran Peker, Atatürk'ün Milli Mücadeleyi yokluklar içinde yöneterek, Türk milletini zaferlere taşıdığını belirtti.

Peker, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ezelden beri hür ve onurlu yaşamayı kendine ilke edinen milletin egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin timsali, müreffeh yarınların teminatı olduğunu vurguladı.

Milli egemenliğin ilan edildiği günün çocuklara bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Peker, şunları kaydetti:



"Çocuklar, bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatısınız. Şehitlerimizin kanlarıyla ıslanan bu cennet vatanın gelecek sahipleri sizlersiniz. Bundan sonra görev ve sorumluluk sizlerindir.



En önemli göreviniz milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak, savunmak, yaşamak ve yaşatmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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