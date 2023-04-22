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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, İnecik Mahallesi'nde çalışmaları devam Hükümet Konağı binası çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hükümet Konağı'nı aslına uygun şekilde yenilediklerini belirtti.

Çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlamak istediklerini aktaran Yüksel, "Hükümet Konağı binamızda restorasyon çalışmalarının durumunu yerinde inceledik. Hükümet konağımızda başladığımız çalışmaları kısa zaman içerisinde tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz."ifadelerini kullandı.

- Ergene ilçesinde bayram geleneği devam ediyor

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde, geleneksel bayramlaşma etkinliği yapıldı.

Öğle namazı sonrası cami bahçesinde toplanan çocuklar, camiden çıkan büyüklerin ellerini öptü, mahalle sakinleri çocuklara yiyecek, içecek ve değişik hediyeleri verdi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere geleneği devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. 77 yıldır etkinliğin yapıldığını aktaran Yüksel, gelecek yıllarda da geleneği sürdüreceklerini belirtti.









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