Trakyalı balıkçılar güncellenen "TarımCebimde" uygulamasından memnun

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TEKİRDAĞ/KIRKLARELİ (AA) - FIRAT ÇAKIR - ÖZGÜN TİRAN - Trakyalı balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal üretimle ilgili iş ve işlemlerin cep telefonu üzerinden tek tuşla yapılabilmesine imkan sağlayan "TarımCebimde" mobil uygulamasına "Balıkçılık" modülü eklenmesinden memnun.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, uygulamadaki "Balıkçılık" modülünün balıkçıların iş ve işlemlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Bu modülün balıkçılara zamandan tasarruf sağladığını belirten Pehlivanoğlu, "Yeşil ruhsatı olan balıkçı arkadaşlarımız, uygulama üzerinden işlemlerini daha güzel takip edebiliyor. Bağlama kütüğü ruhsatı olan arkadaşlarımız da uygulamadan faydalanabiliyor. Bu uygulamayla balıkçı arkadaşlarımız çok daha hızlı hareket edebilecek." dedi.

- "Oturduğumuz yerden tek tuşla işlemlerimizi yapabileceğiz"

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ile Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar da uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İğneadalı balıkçılardan Günay Arapoğlu, kilometrelerce yol gitmek yerine bu uygulamayla birçok işlemi yapabileceklerini söyledi.

Arapoğlu, "Önceden ruhsat veya diğer işlemler için en az 100 kilometre yol gidiyorduk. Bu hem maddi hem de zaman açısından bize kayıp oluyordu. Artık uygulamayla oturduğumuz yerden tek tuşla işlemlerimizi yapabileceğiz." diye konuştu.

Kıyıköy beldesindeki balıkçılardan Halil Kurt da uygulamayı kullandığını ve çok memnun kaldığını dile getirdi.

- TarımCebimde 'Balıkçılık' modülü

"TarımCebimde" mobil uygulamasıyla "Balıkçılık" modülü üzerinden balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapan kullanıcılar, ticari kişi ruhsatı ve balıkçı gemisi ruhsatlarının görüntülenebileceği "Ruhsatlarım", özel avcılık izin ve amatör balıkçılık belgelerinin görüntülenebileceği "Belgelerim", balıkçı gemi sahiplerinin gemilerine ait sulardaki yer izlerini ve koordinatlarını haritadan görüntüleyebileceği "Gemim nerede", ister açıklarda isterse kıyıda arıza kaydının oluşturulabileceği "Arıza Bildirimi", cezalarını sorgulayabileceği "Ceza sorgulama" gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek.





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