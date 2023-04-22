Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Saray Işıklı kavşağında E.K. idaresindeki 59 PF 227 plakalı otomobil ile N.K'nin kullandığı 59 ZP 147 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K, T.K, Z.O, O.K. ve G.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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