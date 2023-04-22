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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AA

Tekirdağ'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Saray Işıklı kavşağında E.K. idaresindeki 59 PF 227 plakalı otomobil ile N.K'nin kullandığı 59 ZP 147 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K, T.K, Z.O, O.K. ve G.Y. yaralandı.

Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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