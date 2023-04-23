Tekirdağ'da hırsızlık zanlılarına yönelik "Süpürge Operasyonu"nda 16 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik "Süpürge Operasyonu"nda 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurulan 7 kişilik özel ekiple, 150 güvenlik kamerasından aldığı 330 saatlik görüntüyü izleyerek, apartman ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, soruşturma kapsamında düzenledikleri "Süpürge Operasyonu"nda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.