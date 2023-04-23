Tekirdağ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Altıncı idaresindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, ilçe girişindeki kavşakta Mustafa Özkocaman yönetimindeki 34 EMJ 516 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve annesi Asiye Özkocaman ile minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



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