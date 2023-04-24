Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine B.T. (58) ve D.T'nin (33) Barbaros ve Altınova mahallelerindeki evlerinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, 35 tabanca mermisi, 318 av tüfeği fişeği, 22 gram kokain, 113 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen D.T. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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