Tekirdağ'da "Süleymanpaşa Millet Bahçesi" çalışmalarında sona gelindi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince 70 dönüm alanda yapımına başlanan Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında başlayan çalışmaların neredeyse tamamlandığını söyledi.

Kente önemli bir yatırım kazandırdıklarını belirten Yüksel, "Yemyeşil binlerce ağacın içerisinde çocuklar için oyun parkları, gençlere spor sahaları ve büyüklerin kafeteryalarda oturabilecekleri, gerekirse denize girilebilecek çok güzel bir alanımız oldu." dedi.

Yüksel, bahçenin açılış tarihini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un belirleyeceğini ifade etti.

- "Devasa ve kalıcı bir eser oldu"

Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birinin Tekirdağ'da olacağını anlatan Yüksel, "Millet Bahçesi önünde, denizden geçen 'Kral Yolu' sayesinde önümüzde küçük havuz gibi alanımız da var. Kıymetli ve güzel bir yer oldu. Burası ciddi bir çalışmanın eseri. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milli Savunma Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve TBMM Başkanımız konuyu bizzat takip ettiler. Milletvekillerimiz destek verdi. El birliğiyle yapılan devasa ve kalıcı bir eser oldu." diye konuştu.

Yüksel, Millet Bahçesi'nin ikinci etabının da gelecek dönemde Malkara ilçesi ile Altınova Mahallesi arasında yapılacağını aktardı.

Güzel eserlerin istikrarla olacağını dile getiren Yüksel, "İdarenizde istikrar varsa, çalışma azminizi kaybetmiyorsanız, bazı şeyler çok hızlı yürüyebiliyor. Süleymanpaşa'nın nefes alacağı bir yere ihtiyacı vardı. Millet Bahçesi şehrin hava alabileceği çok büyük yatırım oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



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