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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar şenlikte gün boyunca ücretsiz olarak sunulan atölyeler, survivor parkurları, şişme oyun grupları, yüz boyama, maskot bando gösterileri ile eğlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzlerini gülümsetmeyi önemsediklerini belirtti.

- Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesini ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Ulusan, deprem güçlendirmesi yapılan Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını, Hayırsever Kervancı İnşaat tarafından yaptırılan 24 derslik ortaokulu ve Yık - Yap kapsamında TOKİ tarafından ihale edilen Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu gezdi, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ulusan'a ziyaretinde, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair eşlik etti.





















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