Çerkezköy'de dilencilere yönelik denetim yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede halkın manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı.

Atatürk Caddesi'nde yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürülen bir dilencinin üst aramasında bulunan 1505 liraya el konuldu.

Dilenci hakkında yasal işlem uygulandı.

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